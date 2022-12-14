Здоровье 14 декабря 2022, 18:23 Врач Кудряшова рассказала, как защитить сосуды в холода Врач Кудряшова посоветовала готовить сосуды к холодам заранее с помощью закаливания

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Необходимо делать закаливающие процедуры, чтобы подготовить сосуды к зиме. Таким мнением поделилась врач общей практики Елена Кудряшова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что занимать закаливание можно с детского возраста. Подойдут прохладные ванны, контрастный душ, ванночки для ног с холодной и горячей водой.

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«Сосуды нужно подготавливать заранее, если мы хотим сохранить здоровье», — рассказала Кудряшова.

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Врач рассказала, что особо опасным холод является для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Низкие температуры вызывают спазмы сосудов, увеличивая риск инфаркта.