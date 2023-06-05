Здоровье 05 июня 2023, 18:28 Врач Кудряшова: чай ройбуш снизит риски развития сахарного диабета

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Африканский чай сорта ройбуш поможет снизить риски развития сахарного диабета. Об этом сообщила врач-терапевт Елена Кудряшова в беседе с «Питерскими заметками».

Отмечается, что напиток обладает антиоксидантными свойствами и способствует снижению уровня сахара в крови. Кроме того, в чае содержатся полезные минералы и витамины.

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Как сообщили «Народные новости», также профилактикой диабета станет поддержание водного баланса.