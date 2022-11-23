Здоровье 23 ноября 2022, 01:38 Врач Кудинова рассказала, как научиться вставать без будильника Врач Кудинова посоветовала нормализовать режим, чтобы вставать без будильника freepik

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Многие люди с трудом просыпаются по утрам, а иногда даже не встают по будильнику. Сомнолог Павел Кудинов рассказал, как нормализовать режим сна. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Длинная ночь и короткий световой день означат, что люди просыпаются в темноте и мало находятся на свету. Это может вызывать сонливость утром и в течение дня», — рассказал эксперт.

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Медик пояснил, что в этот период крайне важно привести в норму режим. Необходимо отходить ко сну и вставать в одно и то же время.

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Кроме того, стоит приобрести лампы дневного света, которые помогут компенсировать его недостаток. Таким образом получится справиться с сонливостью днем. А вот отходить ко сну с включенным светом не стоит. В противном случае вы будете чувствовать себя разбитым утром.

Если встать не получается даже с помощью обычного будильника, можно использовать световой будильник. Кроме того, в фитнес-трекеры часто бывают встроены сигналы, которые помогают проснуться в быструю фазу сна.