Врач Кучеев рассказал, что чаще всего остеопорозом болеют женщины старше 50 лет | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 15:50 Врач Кучеев рассказал, что чаще всего остеопорозом болеют женщины старше 50 лет

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Ортопед Иван Кучеев назвал самую частую причину возникновения остеопороза. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

По данным ИА Nation News, это заболевание, которое заключается в снижении прочности костей и, как следствие, в повышении вероятности переломов. Оно протекает бессимптомно.

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Чаще всего остеопороз возникает у женщин старше 50 лет. Причина — гормональная перестройка организма.

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«Мужчинам повезло больше: в их организме количество тестостерона больше, поэтому кости изначально толще и прочнее женских», — заключил Кучеев.