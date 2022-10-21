Врач Кучеев рассказал, что чаще всего остеопорозом болеют женщины старше 50 лет | 360°

21 октября 2022, 15:50
Врач Кучеев рассказал, что чаще всего остеопорозом болеют женщины старше 50 лет
Ортопед Иван Кучеев назвал самую частую причину возникновения остеопороза. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По данным ИА Nation News, это заболевание, которое заключается в снижении прочности костей и, как следствие, в повышении вероятности переломов. Оно протекает бессимптомно.
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Чаще всего остеопороз возникает у женщин старше 50 лет. Причина — гормональная перестройка организма.
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«Мужчинам повезло больше: в их организме количество тестостерона больше, поэтому кости изначально толще и прочнее женских», — заключил Кучеев.
Врачи
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