Здоровье 11 июля 2023, 19:08 Врач Крупская посоветовала не выходить с детьми на солнце в период с 10 до 16 часов

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Для того, чтобы минимизировать количество тепловых и солнечных ударов, а также ожогов, не следует находиться на солнце в период с 10 до 16 часов. Особенно это касается детей, рассказала ИА RuNews24.ru врач Майя Крупская.

Медик объяснила, что кожа детей намного нежнее, чем у взрослых. А кожа младенцев имеет большое количество активно делящихся стволовых клеток, которые являются мишенью для вредного воздействия ультрафиолета.

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Совсем маленькие дети рискуют получить на палящем солнце не только ожоги, но и отсроченные неблагоприятные эффекты в виде повреждения ДНК клеток кожи. В дальнейшем эти риски могут отразиться в виде опухолей.