Здоровье 14 ноября 2022, 17:24 Врач Круглый рассказал, как выявить наличие деменции на ранних стадиях Врач Круглый предложил позволить врачам из обычных поликлиник диагностировать деменцию

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В России порядка 52 тысяч человек страдают когнитивными нарушениями. Заслуженный врач России, член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый рассказал, как правильно выявлять подобные заболевания. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам специалиста, в России в недостаточной степени диагностируют подобные расстройства. Он подчеркнул, что многие пациенты не обращаются к специалистам, так как не могут оценить свое состояние. Эксперт заявил, что в группу риска заболеваний может попасть совершенно любой человек.

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«Диагноз „болезнь Альцгеймера“ у нас имеет право поставить только психиатр. Но в поликлиниках психиатров нет, а обращаться в психоневрологический диспансер многие люди не хотят», — рассказал он.

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Врач посоветовал ввести в план диспансеризации блок для диагностики деменции. Для пациентов в таком случае будут проводить специальные тестирования.