20 февраля 2023, 11:54
Врач Круглова рассказала, при каких заболеваниях стоит отказаться от кефира
Кисломолочные продукты в обязательном порядке должны быть в рационе каждого человека. Однако при возникновении определенных заболеваний стоит на время или же навсегда отказаться от употребления кефира, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, кефир благоприятно влияет на микрофлору кишечника и содержит биодоступный белок. Также кисломолочные продукты богаты витаминами А и В.
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Если же человек перенес какую-либо кишечную инфекцию, то кефир и кисломолочные продукты стоит на время убрать из рациона, иначе они могут поспособствовать развитию новых нарушений в желудочно-кишечном тракте.
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Диетолог отметила, что полностью стоит исключить кефир при непереносимости молочных продуктов.
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