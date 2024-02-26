26 февраля 2024, 15:40
Врач Круглова посоветовала ограничиться 100 граммами авокадо в день
Безопасной и полезной для здоровья считается порция половины плода авокадо, то есть около 100 граммов. Об этом «Ридусу» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
Она объяснила, что плод авокадо очень насыщен жирами. Поэтому стоит ограничивать его потребление, чтобы не превышать суточную калорийность рациона.
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«Я рекомендую ограничиться половинкой среднего плода в день. Это примерно 100 граммов авокадо, что содержит порядка 15 граммов жира. Средний плод весит около 200–250 граммов», — сказала диетолог.
Она добавила, что стоит ограничить количество мяса и рыбы, если человек съедает целый плод.
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