Врач Крюков порекомендовал при заражении «омикроном» чаще полоскать нос и горло

Главный отоларинголог Москвы Андрей Крюков рассказал, что начало действия «омикрон»-штамма коронавируса очень похоже на ОРВИ. При первых признаках болезни стоит применять такое же лечение, как и при простуде, то есть полоскать горло и нос, написал сайт «Аргументы и факты».

«Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по 4-5 раз в день, полоскать горло», — процитировало «Утро.ру» слова специалиста.

Чтобы снять болевые симптомы, врач порекомендовал применять таблетки или спреи с анестетиком, но не чаще 2-3 раз в день.

В случае длительного насморка ЛОР посоветовал использовать спреи с солевыми растворами вместо сосудосуживающих капель. Кроме того, облегчить течение болезни, по его словам, поможет регулярное проветривание помещения и увлажнение воздуха.