Врач Кривцова объяснила, из-за чего образуется целлюлит | 360°

Здоровье 14 сентября 2022, 11:35 Поделиться Telegram

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Viber Врач Кривцова объяснила, из-за чего образуется целлюлит Эндокринолог Кривцова: целлюлит развивается из-за быстрых углеводов и низкой активности Unsplash

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Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в разговоре с Ura.ru сообщила, что развитию целлюлита способствуют быстрые углеводы и низкая активность.

«Целлюлит — это одно из проявлений хронической венозной недостаточности. То есть нарушение оттока лимфы и венозной крови от нижних конечностей и на передней брюшной стенке. Поэтому это проблема, связанная с хронической венозной недостаточностью. Зачастую это генетически предрасположенное, врожденное. Целлюлит может развиваться в дальнейшем с учетом неадекватного питания, увеличенным количеством коротких углеводов, сменой рациона, частыми переходами от переедания к голоданию и, самое главное, низкой физической активности», — добавила Кривцова.

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Медик отметила, что раньше целлюлит не считался проблемой, напротив, о нем рассказывали, чтобы привлечь клиентов в салоны с массажистами.

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«Он не был заболеванием для женщин XVIII — начала XIX века. Владелица журнала Vogue решила сделать некий новый шаг в косметологии. И для раскрутки собственных салонов красоты с массажистами создала первую рекламу, в которой сама, не будучи врачом, описала состояние женщин, которое называется целлюлит <…>», — резюмировала врач.

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