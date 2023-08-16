Здоровье 16 августа 2023, 18:51 Врач Кривошеева: при обезвоживании водитель неспособен правильно оценивать ситуацию за рулем

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При недостатке жидкости в организме водитель не может адекватно оценивать ситуацию за рулем, из-за чего могут произойти аварии. Об этом сообщила врач-эндокринолог Анна Кривошеева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, при обезвоживании автомобилисты совершают те же ошибки, что и водители в состоянии алкогольного опьянения. Такое состояние организма может стать причиной головокружений, которые могут привести к обморокам.

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Врач посоветовала водителям брать с собой в поездки воду и не забывать о соблюдении питьевого режима.