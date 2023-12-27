Здоровье 27 декабря 2023, 14:27 Врач Кривошеева посоветовала пить воду после новогоднего застолья, чтобы избавиться от отеков

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В новогоднюю ночь мало кто может устоять от переедания и употребления алкоголя, что чревато появлением отеков на следующий день. Как от них избавиться, Life рассказала врач — эндокринолог-диетолог Анна Кривошеева.

Во-первых, она посоветовала начать с небольшой разгрузки. Для этого нужно пить больше воды, сделать акцент в рационе на свежие овощи. Кроме того, рекомендуется отказаться от алкоголя, пока отек не уйдет.

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«В воду можно добавить лимон или огурец, которые способствуют выведению жидкости из организма, позволят восполнить водный баланс», — добавила Анна Кривошеева.

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