Здоровье 02 мая 2023, 18:59 Врач Кривошеева посоветовала делать шашлык из нежирного мяса, чтобы не навредить здоровью

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Майские праздники традиционно сопровождаются шашлыками, и такое обилие тяжелой пищи может привести к нарушению в работе ЖКТ. Чтобы этого не произошло, нужно не переедать и выбирать нежирное мясо. Об этом Life рассказала врач-эндокринолог, диетолог КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» и ММЦ «МЕДСИ на Мичуринском проспекте» Анна Кривошеева.

По ее словам, мясо перед приготовлением нужно обязательно мариновать, причем не менее получаса. Это поможет снизить количество канцерогенов. Замачивать шашлык лучше в вине, уксусе, цитрусовом соке или соевом соусе.

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«Для приготовления шашлыка желательно отдавать предпочтение менее жирным сортам белого мяса — курице, индейке, кролику, а также постной говядине, телятине, свинине, баранине. Полезным и не менее вкусным является шашлык из рыбы и морепродуктов», — подчеркнула Анна Кривошеева.

Врач добавила, что готовый шашлык лучше всего есть со свежими овощами и зеленью. А от картошки, хлеба и магазинных соусов стоит отказаться.

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