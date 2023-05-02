Здоровье 02 мая 2023, 18:54 Врач Кришнан: чрезмерное употребление воды нарушает электролитный баланс в организме

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Чрезмерное питье воды способно привести к резкому повышению внутричерепного давления. Об этом сообщил врач-диетолог Нупур Кришнан в беседе с En Son Haber.

По словам специалиста, почки человека могут выводить не более одного литра воды в час. Обильное питье нарушает электролитный баланс в организме, подчеркнул врач.

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Как сообщило Nation News, при малоподвижном образе жизни не стоит пить более 2,5 литра воды в день, иначе водная интоксикация может спровоцировать отеки.