20 марта 2024, 16:05
Врач Кременевская назвала парикмахерские и стоматологии главными местами заражения гепатитом С
Чаще всего люди заражаются гепатитом С, посещая салоны красоты, парикмахерские и стоматологические кабинеты. Об этом телеканалу ОТВ рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Кременевская.
Как уточнили «7Дней», делом в том, что даже в хороших мужских салонах машинки для стрижки никто не обрабатывает специальными средствами. То же самое касается и тату-салонов.
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Статистика говорит, что чаще всего этим заболеванием заражаются люди в возрасте 20-45 лет. И это не какие-то маргиналы, а самые обычные граждане, добавила врач.
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