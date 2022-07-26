Врач Красюк рассказала о вероятности заболеть раком из-за лака для ногтей

Некоторая косметика может спровоцировать ряд заболеваний. Вредные вещества содержатся, к примеру, в лаке для ногтей. Такой информацией поделилась врач-подолог Татьяна Красюк. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Красивые ногти — это здоровые ногти. Девушки и женщины считают, что красивые ногти — это накрашенные ногти. Это заблуждение», — пояснила специалист.

Медик рассказала, что вредные химические вещества в составе лака через ноготь могут попадать в кровь. Таким образом они вызывают болезни мочеполовой системы, нервной системы и онкологические заболевания.