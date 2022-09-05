Здоровье 05 сентября 2022, 10:23 Поделиться Telegram

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Viber Психотерапевт Крашкина рассказала о способах побороть осеннюю депрессию

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Осенью из-за резкого ухудшения погоды, недостатка солнца и холода многие люди сталкиваются с проблемами ментального состояния. Врач-психотерапевт, член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Крашкина рассказала о способах побороть депрессию. Об этом сообщил сайт РИАМО.

Специалист пояснила, что наличие депрессии можно выявить по ряду симптомов. Среди них — сниженное настроение, апатия, бессонница, актуализация болевых симптомов и появление проблем с кожей. По словам медика, данные проявления необходимо свести к минимуму.

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«И здесь решением может послужить создание собственного „бизнес-плана“, куда, помимо необходимой работы и заботы о родных и близких, должны быть включены, например, занятия, направленные на повышение собственной самооценки», — пояснила специалист.

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