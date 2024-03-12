Здоровье 12 марта 2024, 14:00 Врач Крашкина назвала отказ от «запрещенных» продуктов признаком расстройства пищевого поведения

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Строгое ограничение в еде по калориям и отказ от так называемых запрещенных продуктов может сигнализировать о развитии расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также на наличие РПП указывают зацикленность на собственном весе и физической форме и нестабильное эмоциональное состояние. Кроме того, одним из признаков расстройства может быть избегание мероприятий, на которых будут угощения.

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«При подозрении на одну их вышеперечисленных патологий следует незамедлительно обратиться к психотерапевту. При необходимости он направит к другим специалистам», — отметила Крашкина.