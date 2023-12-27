Здоровье 27 декабря 2023, 11:23 Врач Краковская сообщила, что лимфодренажные процедуры помогут убрать усталость и отеки

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Врач Кристина Краковская в беседе с изданием Life порекомендовала людям, сталкивающимся с хронической усталостью во время зимы, присмотреться к лимфодренажным процедурам.

По ее словам, они улучшают иммунитет, помогая разогнать лимфу. Медик пояснила, что застой этой жидкости в организме может привести к скоплению в лимфатических узлах токсинов.

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Эти процедуры также помогут тем, кто жалуется на тяжесть в ногах, отеки, тусклый цвет лица, потерю эластичности и упругости кожи, добавила Краковская.