Здоровье 27 декабря 2023, 14:29 Врач Краковская рассказала, что лимфодренажный массаж помогает в борьбе с хронической усталостью

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Такая процедура, как лимфодренажный массаж не только улучшает качество кожи и внешний вид тела, но и помогает бороться с хронической усталостью. Об этом рассказала Life врач Кристина Краковская.

Она объяснила, что при застаивании лимфы в организме скапливаются токсины. В этом случае снижается защитная функция организма, кроме того, накапливается усталость. Справиться с этим состоянием поможет массаж.

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«Лимфодренажные процедуры помогают бороться с синдромом хронической усталости и способствуют активации жизненного тонуса», — подчеркнула врач.

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