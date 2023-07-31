31 июля 2023, 18:36
Врач Козлова заявила, что ноги в жару могут отекать из-за проблем с сердцем
Причиной отеков ног в жару могут быть проблемы с сердцем. Такой информацией поделилась кардиоонколог Ольга Козлова. Об этом сообщил RT.
По словам специалиста, если вы столкнулись с подобным симптомом, не стоит заниматься самолечением. Важно незамедлительно обращаться к врачу, написал «Царьград».
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Кроме того, самостоятельно можно скорректировать режим питания и отдыха. Важно сократить количество сладкого и соленого в рационе и пить достаточное количество воды. Кроме того, стоит выбирать удобную обувь, передали «Дни.ру».
Болезни
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