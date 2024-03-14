Здоровье 14 марта 2024, 16:20 Врач Козина посоветовала регулярно пить воду, чтобы не столкнуться с образованием камней в почках

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Врач-нефролог Ольга Козина в беседе с изданием РИАМО посоветовала пить больше воды, чтобы препятствовать образованию камней в почках.

По словам медика, взрослому человеку важно выпивать минимум 1,5 литра чистой питьевой воды в день.

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«Минимальная рекомендуемая норма в сутки для здорового человека — 1,5 литра, для пациента с мочекаменной болезнью — не менее 2,5 литра, за исключением пациентов с сердечной недостаточностью», — процитировала газета «Петербургский дневник» медика.

В рацион питания следует включить больше фруктов, овощей и зерновых культур.