10 марта 2023, 17:28
Врач Ковылкина назвала марафоны по похудению небезопасным методом снижения веса
Нутрициолог Оксана Ковылкина в разговоре с изданием РИАМО назвала марафоны по похудению небезопасными и не такими эффективными, как о них рассказывают.
Как отметила специалист, людям проще заплатить за общую программу, чем сходить на консультацию с диетологом и на тренировку в фитнес-центр.
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«Только грамотный тренер увидит возможности человека, подвижность организма, и, учитывая особенности, подберет оптимальные упражнения и поставит технику, чтобы не покалечить человека», — процитировала «Политика сегодня» Ковылкину.
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Чаще всего после таких марафонов люди возвращаются к прежнему весу, добавила нутрициолог.
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