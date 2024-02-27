Здоровье 27 февраля 2024, 13:04 Врач Ковтун: штрафы за курение в общественных местах вряд ли приведут к уменьшению потребления табака

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В России предложили ввести штрафы за курение в общественных местах, включая парки и подъезды. Такая мера не будет эффективным методом борьбы с высоким уровнем никотиновой зависимости, сообщил врач-нарколог Александр Ковтун в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, вряд ли соответствующие органы смогут успешно контролировать соблюдение запрета на открытых пространствах и в парках. От введения закона следует отказаться из-за отсутствия возможности обеспечить его применение.

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«Пока не выполняются эти разумные меры, идти дальше я не вижу смысла. Штрафы вряд ли приведут к уменьшению потребления табака», — отметил Ковтун.