Здоровье 02 апреля 2024, 14:16 Врач Ковальков призвал не доверять советам нутрициологов

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Нутрициологи — это люди без образования, которые часто прошли только месячные курсы, поэтому доверять их рекомендациям без согласования со специалистом нельзя. Об этом НСН рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

Он объяснил, что зачастую у тех, кто называет себя нутрициологом, нет ни достаточного количества знаний, ни опыта. Поэтому такие специалисты не имеют права ничего советовать клиентам даже с точки зрения закона.

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«По закону РФ вы не имеете права работать с людьми, давать рекомендации, не имеете права даже трактовать анализы. Вы можете в целом давать общие рекомендации людям, не в каком-то конкретном случае», — подчеркнул врач.

Он настоятельно рекомендовал при возникновении необходимости обращаться только к диетологам и другим специалистам с медицинским образованием.

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