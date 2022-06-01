Врач Ковалева заявила, что в стране не введут локдаун при распространении оспы обезьян

В случае распространения оспы обезьян не будут вводить локдаун, так как данное заболевание хорошо изучено учеными. Кроме того, болезнь не является настолько заразной, как коронавирус. Таким мнением поделилась врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалева. Об этом сообщило РИАМО.

«О введении локдауна не идет речи. Оспа обезьян похожа на встречавшуюся в прошлом натуральную оспу, но протекает менее тяжело. Вирус оспы обезьян — хорошо известный патоген, в отличие от SARS-CoV-2, и менее заразный», — успокоила медик.

Специалист пояснила, что ждать распространения оспы стоит в том случае, если болезнь будут поздно диагностировать, а больные не будут обращаться в медицинские учреждения в случае легкой формы течения заболевания.