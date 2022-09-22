Врач Ковальчук рекомендовал беременным женщинам отложить лечение зубов | 360°

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Врач Ковальчук рекомендовал беременным женщинам отложить лечение зубов

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Ортодонт Сергей Ковальчук рассказал, что лечение зубов может навредить женщинам во время беременности. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным РИА ФАН, посетить стоматолога необходимо при планировании беременности. Если это сделать не удалось, что лучше отложить все процедуры до второго триместра. Если серьезных проблем с зубами нет, стоит подождать родов, и только потом отправляться к врачу, подчеркнул Ковальчук.

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«Если отсутствуют острая боль, покраснение, отек, кариозное поражение корня, лучше всего отложить процедуру удаления зуба до родов», — уточнил он.

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То же самое касается отбеливания и установки имплантов, заключил врач.

Беременность

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