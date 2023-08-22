Здоровье 22 августа 2023, 23:39 Врач Костомаха заявила, что семена чиа полезны при похудении

Читать 360tv в

Семена чиа очень полезны для здоровья — они помогают в похудении. Такой информацией поделилась нутрициолог Анастасия Костомаха. Об этом сообщила Pravda.Ru.

В составе семян чиа присутствует большое количество растительного белка, а также грубых пищевых волокон. Из-за этого продукт благоприятно сказывается на работе кишечника. Кроме того, при набухании семена способны выводить из организма лишний жир, холестерин, токсины и канцерогены.

Реклама

«Их можно есть сухими, посыпать салаты и каши, добавлять в йогурт и смузи. Важно помнить, что эти семена благодаря пектину в составе быстро набухают, вбирая воду. Поэтому позаботьтесь о дополнительных 100-200 миллилитрах воды, с которыми вы выпьете любое блюдо с чиа», — рассказала Костомаха.