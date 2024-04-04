04 апреля 2024, 15:01
Врач Костомаха рассказала, что свежевыжатые соки содержат много сахара, но лишены пищевых волокон
В свежевыжатых соках, несмотря на витамины и минералы, содержится много сахара. К тому же, они лишены пищевых волокон, чего нельзя сказать о фруктах. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» сообщила врач-нутрициолог Анастасия Костомаха.
Как написала «Свободная пресса», самым полезным во фруктах считают жмых или клетчатку, которая как раз и отделяется при производстве сока.
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Свежевыжатые соки не рекомендуется пить людям с болезнями ЖКТ, с проблемной зубной эмалью и другими противопоказаниями, добавила Костомаха.
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