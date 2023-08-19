Здоровье 19 августа 2023, 01:02 Врач Костомаха посоветовала не выпивать больше трех чашек кофе в день

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Чрезмерное употребление кофе может привести к передозировке. Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, как оказать первую помощь человеку в таком состоянии. Об этом сообщила Pravda.Ru.

О передозировке кофе говорят дрожь в конечностях, нервные и резкие движения, учащенный ритм сердца, жар в зоне декольте, шеи и лица, учащенное изнурительное мочеиспускание, спазмы в брюшине и усиленное потоотделение.

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Костомаха посоветовала при появлении первых симптомов принять простейшие сорбенты, такие как активированный уголь, «Полисорб» или «Энтеросгель».

Чтобы снизить дозу кофеина в организме, стоит постараться вызвать рвоту и после этого выпить воды. Если состояние не улучшается, нужно обратиться за медицинской помощью.