19 августа 2023, 01:02
Врач Костомаха посоветовала не выпивать больше трех чашек кофе в день
Чрезмерное употребление кофе может привести к передозировке. Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, как оказать первую помощь человеку в таком состоянии. Об этом сообщила Pravda.Ru.
О передозировке кофе говорят дрожь в конечностях, нервные и резкие движения, учащенный ритм сердца, жар в зоне декольте, шеи и лица, учащенное изнурительное мочеиспускание, спазмы в брюшине и усиленное потоотделение.
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Костомаха посоветовала при появлении первых симптомов принять простейшие сорбенты, такие как активированный уголь, «Полисорб» или «Энтеросгель».
Чтобы снизить дозу кофеина в организме, стоит постараться вызвать рвоту и после этого выпить воды. Если состояние не улучшается, нужно обратиться за медицинской помощью.
Кофе
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