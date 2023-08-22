Здоровье 22 августа 2023, 23:24 Врач Костомаха посоветовала ежедневно включать в рацион куриное мясо

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Куриное мясо является отличным источником белка, поэтому его стоит включить в ежедневный рацион. Такой информацией поделилась нутрициолог Анастасия Костомаха. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, в курином мясе почти нет углеводов. При этом в нем содержится много витаминов А, группы В, С и Е. Плюсом курицы является ее нейтральный вкус. Он позволяет использовать различные варианты приготовления.

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«Куриное мясо — одно из самых диетических и полезных. В нем содержится фосфор для роста костей и мышц, ниацин, который замедляет старение, и селен с противораковыми свойствами!» — рассказала Костомаха.