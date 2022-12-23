Здоровье 23 декабря 2022, 12:04 Врач-косметолог Коригова рассказала, как убрать следы усталости на коже Врач-косметолог Коригова: мезотерапия и биоревитализация хорошо увлажняют кожу лица

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Врач-косметолог центра инновационной медицины DMC Лалита Коригова в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказала, как убрать следы усталости на коже к предстоящим праздникам.

В первую очередь, она порекомендовала обратить внимание на такие процедуры как мезотерапия и биоревитализация. Они эффективно увлажняют кожу, выравнивают поверхность и снижают салоотделение.

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«Инъекции доставляют в глубокие слои необходимые питательные вещества, витамины, минералы и важные аминокислоты, которые насыщают клетки, гармонизирует обменные процессы и восстанавливают тонус кожи», — сообщила медик.

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Пациентам, которые склонны к отекам, рекомендуется делать векторный лифтинг Радиесс. Эта процедура стимулирует в коже выработку собственного коллагена. Эффект будет держаться на протяжении 16 месяцев.