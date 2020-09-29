Врач-косметолог дал рекомендации по уходу за лицом в новогодние праздники

В следующем году новогодние каникулы начнутся 1 января, а закончатся 10-го. Крайне важно в это время верно организовать уход за внешностью, считает косметолог.

«В это время многие салоны будут закрыты, потому что мы все хотим отдыхать. Поэтому девушки могут взять консультации у своих косметологов, которые будут готовить их к Новому году, как ухаживать за собой дома. Как правило, существует достаточно много масок, пилингов, скрабов для домашнего ухода. Если вы не запаслись у косметолога профессиональными средствами, то в магазине вы найдете огромное количество косметических средств, которые можно применять дома. Очень много сегодня разных корейских средств для ухода, например», — поделилась Гонт.

Помимо домашних процедур, специалист порекомендовала не забывать про спорт. Можно по утрам заниматься йогой или гимнастикой. Это поможет организму взбодриться. После этого можно совершить прогулку на свежем воздухе.