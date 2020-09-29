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    29 сентября 2020, 12:39

    Врач-косметолог дал рекомендации по уходу за лицом в новогодние праздники

    Анастасия Кременчугская

    Александра Гонт, врач-косметолог, в беседе с ИА Nation News заявила, что новогодние праздники — это прекрасное время для женщин, чтобы заняться своей внешностью в домашних условиях, а также расслабиться.
    Врач-косметолог дал рекомендации по уходу за лицом в новогодние праздники

    В следующем году новогодние каникулы начнутся 1 января, а закончатся 10-го. Крайне важно в это время верно организовать уход за внешностью, считает косметолог.

    «В это время многие салоны будут закрыты, потому что мы все хотим отдыхать. Поэтому девушки могут взять консультации у своих косметологов, которые будут готовить их к Новому году, как ухаживать за собой дома. Как правило, существует достаточно много масок, пилингов, скрабов для домашнего ухода. Если вы не запаслись у косметолога профессиональными средствами, то в магазине вы найдете огромное количество косметических средств, которые можно применять дома. Очень много сегодня разных корейских средств для ухода, например», — поделилась Гонт.

    Помимо домашних процедур, специалист порекомендовала не забывать про спорт. Можно по утрам заниматься йогой или гимнастикой. Это поможет организму взбодриться. После этого можно совершить прогулку на свежем воздухе.

    Новости SMI.FM