Врач-косметолог дал несколько советов, как защитить кожу и волосы от сухости зимой

Врач-косметолог и дерматовенеролог Елена Ломанова дала несколько советов, как защитить кожу и волосы в период холодов. По словам специалиста, в это время из-за сильных перепадов температур кожа и волосы страдают от сухости, поэтому требуют особенного ухода. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Косметолог отметила, что увлажняющие кремы и сыворотки стоит заменить на питательные кремы. Также стоит обратить внимание на уход за кожей губ. Зимой лучше всего обратить внимание на бальзамы, которые содержат восковые компоненты. Для заботы о коже рук не стоит забывать о перчатках или варежках, а волосы прятать под шапку.

«Не забывайте о шапке и шарфе, волосы тоже страдают от воздействия мороза, ветра, холодного воздуха. Обратите внимание на состав изделия, в идеале он должен быть натуральным. Синтетическая шапка может сильно электризовать волосы и вызвать перхоть», — посоветовала она.

Кроме того, особое внимание в зимний период стоит уделить рациону питания. В этом время необходимо употреблять побольше «правильных» жиров, именно они снабжают кожу питательными веществами. Такие жиры содержаться в авокадо, орехах, различных маслах. Также стоит обратить внимание на травяные настойки с имбирем и лимоном для повышения иммунитета.