Здоровье 26 июля 2023, 16:36 Врач Кошелев рассказал, чем опасен храп Врач Кошелев заявил, что храп сопровождается задержкой дыхания

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Храп часто сопровождается апноэ — временной задержкой дыхания во сне. Если ваши близкие заметили, что вы храпите по ночам, то стоит незамедлительно обратиться к врачу. Такой информацией поделился врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам медика, сам храп не представляет опасности для организма. Однако при задержке дыхания в организм поступает меньше кислорода, что чревато серьезными осложнениями. Чтобы понять, насколько опасно то, что вы храпите по ночам, нужно обратиться к врачу-сомнологу. С помощью электроэнцефалографии и других тестов он сможет определить, необходима ли вам помощь.