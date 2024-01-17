Здоровье 17 января 2024, 12:53 Врач Коршунова рассказала, что молочные продукты снижают риск переломов у пожилых людей

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Врач-ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова в беседе с «Известиями» сообщила, что употребление молочных продуктов, содержащих в своем составе кальций, снижают риск переломов у пожилых людей.

У людей старшего возраста кости становятся более хрупкими за счет снижения минеральной плотности. Медик пояснила, что даже незначительный удар может привести к перелому.

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«Пожилые люди испытывают повышенную потребность в кальции. В большинстве случаев эту потребность можно перекрыть сбалансированным питанием при наличии достаточного количества в рационе молока и молочных продуктов», — сообщила врач.

Много кальция также содержится в брокколи, листовых салатах, зелени, орехах, семенах и бобовых.