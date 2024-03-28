Здоровье 28 марта 2024, 14:34 Врач Коршунова посоветовала не бегать рано утром или поздно вечером

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Бег ранним утром или поздним вечером может привести к проблемам со здоровьем. Об этом изданию «Известия» сообщила врач-ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова.

Дело в том, что ранний бег оказывает негативное воздействие на нервную систему. Следует правильно выбирать не только время, но и нагрузку. Например, быстрое увеличение темпа бега может привести к растяжениям, вывихам и повреждениям связок.

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Медик призвала любителей бега начинать занятия с разминки. Она, по ее словам, улучшит кровообращение, разогреет мышцы и подготовит суставы к нагрузке.