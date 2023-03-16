Здоровье 16 марта 2023, 17:08 Врач Коротков рассказал, как вернуться в форму после родов

Читать 360tv в

Большинство женщин всеми способами пытаются вернуться в прежнюю физическую форму после рождения ребенка. О том, как похудеть после родов, рассказал доктор медицинских наук Игорь Коротков, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, зачастую новоиспеченные мамы забывают о необходимости правильного питания. Также после родов следует уделять хотя бы немного времени для занятий спортом.

Реклама

Как сообщила «Общественная служба новостей», если же питание и физнагрузки не помогают избавиться от лишнего веса, в таком случае можно сделать липосакцию.

Реклама