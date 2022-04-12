Врач Коротина рассказала, о чем может свидетельствовать появление ряби в глазах

Рябь в глазах является опасным симптомом, который может свидетельствовать о серьезном заболевании. Таким мнением поделилась врач-невролог и нейрореабилитолог, генеральный директор многопрофильного медицинского центра Алиса Коротина. Об этом сообщил сайт Пятого канала.

Медик пояснила, что стоит насторожиться в том случае, если вы начинаете видеть белые, черные или цветные точки. Такие зрительные галлюцинации могут говорить об органических поражениях головного мозга. По мнению медика, возникает такая проблема из-за телефонов и телевизоров, передал сайт kp.ru.

«Перед глазами может быть снег, при этом сильно снижаются когнитивные функции — память, мышление, внимание. Подобное появляется на фоне панических атак, депрессий и других заболеваний неврозоподобного характера», — рассказала Коротина.

При этом подобные симптомы как правило становятся сильнее в ночное время суток. Возникать такие видения могут в моменты, когда увеличивается внутричерепное давление. Также вызывать рябь может опухоль или аневризма мозга.