Врач Коротеев заявил, что генетики могут выявить заболевания будущих детей | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 22:10 Врач Коротеев заявил, что генетики могут выявить заболевания будущих детей

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Генетики по анализам пары способны установить, будет ли будущий ребенок страдать от какой-либо болезни. Такой информацией поделился главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга по медицинской генетике, главный врач петербургского Медико-генетического центра Александр Коротеев. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам специалиста, сейчас генетика начала крайне активно развиваться. В большинстве случаев нет необходимости проводить специальные анализы, направленные на выявление заболеваний у ребенка. Однако если существуют субъективные или объективные причины волноваться, врач не откажет вам в услуге.

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«Ни один врач с опытом не скажет, что вы — законченный параноик, и не откажет в исследовании. <…> К счастью, не так много у нас таких заболеваний», — пояснил специалист.

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