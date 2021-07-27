Врач: коронавирус способен вызвать повышенный аппетит и ожирение

Врач-эндокринолог Университетской клиники МГУ, кандидат медицинских наук, автор канала DoctorPavlova и бестселлера «Обман веществ» Зухра Павлова рассказала, почему коронавирус может грозить ожирением и как бороться с перееданием. Об этом написал сайт «kp.ru».

После перенесенной инфекции многие начинают активно набирать вес. Одной из причин, лежащих на поверхности, может быть заедание стресса от болезни. Однако это не всегда так. Существует физиологическая связь между набором веса и коронавирусной инфекцией.

По словам Павловой, ковид способен привести к системному воспалению в организме. На фоне инфекции клетки начинают передавать друг другу неверную информацию, от чего и происходит дисбаланс в организме.

Врач рассказал, что все эти процессы могут привести к снижению чувствительности к инсулину, то есть к повышению аппетита. Нарушенная чувствительность клеток к инсулину лишает их возможности поглощать столько глюкозы, сколько требуется. От этого в головном мозге стимулируется центр голода, и рука непроизвольно тянется к чему-то сладкому или калорийному.

Лечащему врачу важно объяснить пациенту, что системное воспаление сопровождается массой побочных эффектов: и психологических, и соматических, то есть телесных. На каждом этапе переболевшему ковидом надо понимать, что будет происходить с его организмом, тогда и перенести последствия будет проще.

Павлова заверила, что переболевшему следует заниматься физической активностью. Человеку нужно преодолевать себя: начать ходить, потом плавать, делать растяжку, утреннюю гимнастику. Это помогает и с возникающим ожирением быстрее справиться, и эмоциональные проблемы победить. Кроме того, не стоит забывать про дыхательные упражнения, разработанные реабилитологами как раз для того, чтобы поправлять здоровье, подорванное ковидом.