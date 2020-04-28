Врач: коронавирус поражает «все этажи» организма

«С инфекцией все сложно. Если атипичную пневмонию мы порою отождествляем с вирусным гриппом или со свиным, там поражается наша бронхолегочная система, а легкие — это наш верхний этаж. То коронавирусная инфекция поражает слизистую полость носа, носоглотку, гортань, трахею, бронхи и легкие. В этом случае все этажи, подобно зданию, поражены. Это очень опасно», — пояснил Зайцев.

По его словам, коронавирусная инфекция поражает организм человека, как и ВИЧ.

«А при заболевании COVID-19 иммунодефицит настолько резко снижается, что человек может умереть от банальной простуды. Потому что поражается наша бронхолегочная система, что при обычной простуде ОРЗ и ОРВИ не бывает», — заметил специалист.

Он уточнил, что инфекция может вызвать бронхолегочные или хронические заболевания. Осложнения могут вызвать асфикцию и удушья, поэтому человеку необходима срочная помощь медиков.