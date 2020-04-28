    28 апреля 2020, 10:54

    Врач: коронавирус поражает «все этажи» организма

    Ольга Ситникова

    Врач-высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о воздействии нового типа коронавируса на организм. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Врач: коронавирус поражает «все этажи» организма

    «С инфекцией все сложно. Если атипичную пневмонию мы порою отождествляем с вирусным гриппом или со свиным, там поражается наша бронхолегочная система, а легкие — это наш верхний этаж. То коронавирусная инфекция поражает слизистую полость носа, носоглотку, гортань, трахею, бронхи и легкие. В этом случае все этажи, подобно зданию, поражены. Это очень опасно», — пояснил Зайцев.

    По его словам, коронавирусная инфекция поражает организм человека, как и ВИЧ.

    «А при заболевании COVID-19 иммунодефицит настолько резко снижается, что человек может умереть от банальной простуды. Потому что поражается наша бронхолегочная система, что при обычной простуде ОРЗ и ОРВИ не бывает», — заметил специалист.

    Он уточнил, что инфекция может вызвать бронхолегочные или хронические заболевания. Осложнения могут вызвать асфикцию и удушья, поэтому человеку необходима срочная помощь медиков.