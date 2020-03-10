Врач: коронавирус не может истребить человечество

По словам Сапронова, вирус подхватили бы «и дети, и подростки, и молодые, и средние, и взрослые», если бы он имел «эпидемиологический потенциал на уничтожение человека».

«А в данном случае, заболевание протекает в легкой форме и только у 15% оно протекает в крайне тяжелой форме и 2% погибают. При чем, погибают люди с наличием других сопутствующих тяжелых заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания сердца, ожирение и так далее», — пояснил эксперт.

Он предположил, что распространение коронавируса будет «довольно обширным», однако степень урона нельзя сопоставить с прочими инфекциями.