Врач: коронавирус не может истребить человечество
Глава Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента России Георгий Сапронов подчеркнул, что коронавирусная инфекция не уничтожит человечество. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам Сапронова, вирус подхватили бы «и дети, и подростки, и молодые, и средние, и взрослые», если бы он имел «эпидемиологический потенциал на уничтожение человека».
«А в данном случае, заболевание протекает в легкой форме и только у 15% оно протекает в крайне тяжелой форме и 2% погибают. При чем, погибают люди с наличием других сопутствующих тяжелых заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания сердца, ожирение и так далее», — пояснил эксперт.
Он предположил, что распространение коронавируса будет «довольно обширным», однако степень урона нельзя сопоставить с прочими инфекциями.