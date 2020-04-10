Врач: коронавирус можно лечить до объявления результатов теста

Врач считает, что начать лечение можно, не дожидаясь результатов на наличие коронавируса. Общая тактика лечения — антибактериальная терапия, противовирусная, противоотечная.

«Все, что помогает быстро купировать симптомы заболевания, и тогда человек выходит из этого состояния. И быстрее наступает выздоровление», — пояснила Лапа.