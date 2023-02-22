22 февраля 2023, 15:50
Врач Королева заявила, что употребление семечек может привести к воспалению в организме
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что частое употребление семечек может привести к воспалению в организме. Об этом написал сайт «Москва 24».
Особенно осторожными с семечками она порекомендовала быть тем, кто имеет проблемы с кишечником.
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«Дивертикулез — это грыжеподобные выпячивания в стенке кишечника, в которые могут попадать небольшие части скорлупок и семечек. Накопившись, они вызывают воспалительный процесс, который требует хирургического вмешательства», — сказала медик.
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Жареные семечки — это окисленные жиры, которые могут привести к проблемам аутоиммунного характера, добавила Королева.
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