Здоровье 22 февраля 2023, 15:50 Врач Королева заявила, что употребление семечек может привести к воспалению в организме

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что частое употребление семечек может привести к воспалению в организме. Об этом написал сайт «Москва 24».

Особенно осторожными с семечками она порекомендовала быть тем, кто имеет проблемы с кишечником.

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«Дивертикулез — это грыжеподобные выпячивания в стенке кишечника, в которые могут попадать небольшие части скорлупок и семечек. Накопившись, они вызывают воспалительный процесс, который требует хирургического вмешательства», — сказала медик.

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Жареные семечки — это окисленные жиры, которые могут привести к проблемам аутоиммунного характера, добавила Королева.