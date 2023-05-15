Здоровье 15 мая 2023, 16:12 Врач Королева рассказала, какие люди хуже всего перенесут аномальную жару Врач Королева заявила, что люди с лишним весом тяжело переносят аномальную жару

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Аномальная жара — серьезное испытание для многих людей. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, кому стоит быть особенно осторожными в период высоких температур. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Пережить жару бывает достаточно тяжело, особенно тем, кто вынужден работать на открытом воздухе», — отметила медик.

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Специалист подчеркнула, что особенно тяжело в этот период будет людям с избыточным весом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Королева посоветовала во время жары пить больше воды. Однако стоит избегать сладких напитков и алкоголя, передают "Народные новости".