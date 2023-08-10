Здоровье 10 августа 2023, 23:35 Врач Королева предложила подвергать фарш термобработке, чтобы избежать кишечной инфекции

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Чтобы не заразиться кишечной инфекцией, стоит подвергать куриный фарш тщательной прожарке или проварке. Такой информацией поделилась доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева, сообщил «ФедералПресс».

Однако, отметила специалист, нельзя исключать факторы риска. Поэтому она рекомендовала покупать не переработанное мясо, а целую курицу. В дальнейшем фарш можно будет сделать в домашних условиях.

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«Лучше покупать не фарш, а именно целую курицу или другую птицу, чтобы можно было приготовить и котлеты, и сварить первое блюдо, и использовать его в вареном или запеченном виде», — отметила Королева.