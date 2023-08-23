Здоровье 23 августа 2023, 18:46 Врач Королева посоветовала не садиться на диету без обследования врача

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Многие люди в попытке похудеть садятся на диеты. Однако врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала не прибегать к подобным методам без обследования врача. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Специалист посоветовала в течение всей жизни совершенствовать свои пищевые привычки. При этом далеко не всем людям, которые обладают избыточным весом, стоит сразу садиться на диету. Предварительно важно пройти обследование и понять, какие процессы в организме идут не так.

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«Процесс снижения веса — это такой проект, который сопровождается серьезными изменениями в организме. Организм к этому может быть не готовым и станет еще хуже», — пояснила Королева.