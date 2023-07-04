Здоровье 04 июля 2023, 17:01 Врач Королева посоветовала есть на диете гречку и киноа

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Когда человек хочет похудеть, он нередко сокращает и число углеводов, но совсем убирать их из рациона нельзя. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она напомнила, что нужно обязательно есть крупы, потому что они являются источником многих полезных микроэлементов и клетчатки. Но стоит выбирать те, которые не способствуют повышению уровня глюкозы.

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«Можно отдать предпочтение гречке. Это крупа, которая позволяет получить энергию, массу витаминов и минеральных веществ. Она насыщает организм, дает ему возможность нормально функционировать во время снижения веса. Также подойдут киноа, амарант, цельнозерновой рис и геркулес, который надо долго варить», — отметила диетолог.

Она рекомендовала употреблять крупы в первой половине дня. Их можно есть с натуральными добавками в виде фруктов и ягод на завтрак. А также в чистом виде — в качестве гарнира.

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