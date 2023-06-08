08 июня 2023, 13:11
Врач Королева назвала землянику антибиотиком природного происхождения
Земляника является антибиотиком природного происхождения и отлично справляется с лечением простудных заболеваний. Об этом сообщила диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, в ягоде содержится большое количество витамина С. Также земляника богата магнием и витаминами группы B, которые благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.
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Диетолог отметила, что сезонную ягоду лучше всего употреблять в свежем виде.
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